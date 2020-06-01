***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2020 15:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848099
BIST
17:18107.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.688,77
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.251
En Düşük
106.357
17:186,8189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
17:187,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
17:18380,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,97
|Açılış
|: 380,21
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.383.670
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.565
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.634.115
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.308.865
|% -7,08
|
|AYCES
|25,34
|556.508
|% -6,43
|
|CMBTN
|70,00
|2.990.995
|% -4,31
|
|ULUUN
|8,93
|43.987.089
|% -4,29
|
|GARAN
|7,97
|1.012.388.310
|% 1,92
|
|ASELS
|31,24
|1.010.195.141
|% 3,51
|
|THYAO
|12,80
|826.709.615
|% 1,59
|
|GSRAY
|3,62
|691.050.183
|% 6,78
|
|EKGYO
|1,60
|669.862.272
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,60
|669.862.272
|% 8,84
|
|GSRAY
|3,62
|691.050.183
|% 6,78
|
|YKBNK
|2,37
|348.578.306
|% 2,16
|
|ODAS
|2,03
|269.181.930
|% 4,64
|
|GUSGR
|3,50
|443.400.778
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4675
|8,5100
|% 0,85
|
|Frank
|7,0676
|7,1102
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8117
|1,8208
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|3,88
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,90
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|20,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,53
|37,53
|-0,31
|