***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.07.2020 18:36
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 21/07/2020 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 21.07.2020 ASELS 9.79532 3.181,52 32.480,00 21.07.2020
EREGL
23.0000
34.606,95
150.465,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861018
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8236
18:057,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,63
|Açılış
|: 404,32
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6800
|8,7236
|% 0,29
|
|Frank
|7,2914
|7,3353
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|22,02
|
|Altın Gr.
|404
|405
|3,88
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.648
|25,10
|
|Tam
|2.706
|2.717
|25,80
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,60
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,99
|
Seans Raporu
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