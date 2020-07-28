***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2020 09:31
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNBeyond Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarına ilişkin ihraç belgesi pdf olarak ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862278
BIST
11:071.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.181
11:076,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,9640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:078,0867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:07424,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,16
|Açılış
|: 424,88
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|16.764.235
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|28.422.514
|% 10,00
|
|EGPRO
|16,17
|7.426.016
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|332.136
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.128.270
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|15.727.738
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|CEOEM
|4,67
|12.804.471
|% -8,43
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ITTFH
|3,74
|41.442.706
|% -6,27
|
|ASELS
|37,48
|856.817.232
|% -0,53
|
|GUSGR
|6,12
|649.426.479
|% 8,13
|
|EKGYO
|2,32
|355.632.661
|% 0,00
|
|GARAN
|7,66
|248.815.966
|% -1,42
|
|SASA
|14,29
|207.346.799
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,32
|355.632.661
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,12
|649.426.479
|% 8,13
|
|IHLAS
|0,95
|98.808.248
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,78
|146.694.477
|% -2,73
|
|GSDHO
|2,69
|190.115.892
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8348
|8,8791
|% 0,15
|
|Frank
|7,4417
|7,4865
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8322
|1,8414
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-28,95
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.805
|-22,20
|
|Tam
|2.851
|2.884
|-22,80
|
|Yarım
|1.384
|1.408
|-11,10
|
|Çeyrek
|694
|705
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-1,39
|
|Gümüş Gr.
|5,07
|5,08
|-0,36
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,16
|