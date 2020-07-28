***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNBeyond Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarına ilişkin ihraç belgesi pdf olarak ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862278BIST