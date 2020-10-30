***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 20.000.000 TL'ye çıkarılması yönünde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye artışı başvurusu kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ekim 2020 tarih ve 2020/65 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26 Ekim 2020 tarih ve E-12233903-350.05.01-10759 sayılı izin ile sermaye artışının tescil edilmesi için gerekli aksiyonlar alınmıştır.Şirket'in sermaye artırımı öncesi ve sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Sermaye Artırım Öncesi Ortaklık YapısıSermaye Artırım Sonrası Ortaklık YapısıOrtağın UnvanıPay Tutarı (TL)Pay Oranı (%)Pay Tutarı (TL)Pay Oranı (%)QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.998.000 99,96 4.998.000 24,99QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 0,01 500 0,00QNB Finansbank A.Ş. 1.500 0,03 15.001.500 75,01Toplam5.000.000100,0020.000.000100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884846BIST