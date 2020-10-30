***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.10.2020 12:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 20.000.000 TL'ye çıkarılması yönünde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye artışı başvurusu kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ekim 2020 tarih ve 2020/65 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26 Ekim 2020 tarih ve E-12233903-350.05.01-10759 sayılı izin ile sermaye artışının tescil edilmesi için gerekli aksiyonlar alınmıştır.
Şirket'in sermaye artırımı öncesi ve sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sermaye Artırım Öncesi Ortaklık Yapısı
Sermaye Artırım Sonrası Ortaklık Yapısı
Ortağın Unvanı
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.998.000 99,96 4.998.000 24,99
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 0,01 500 0,00
QNB Finansbank A.Ş. 1.500 0,03 15.001.500 75,01
Toplam
5.000.000
100,00
20.000.000
100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884846
BIST
13:241.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -17,05
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:248,3515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3531
En Düşük
8,2678
13:249,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:24502,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,41
|Açılış
|: 502,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KARTN
|1.812,80
|62.449.785
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.508.668
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|279.902
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,38
|3.489.071.469
|% 2,59
|
|SKBNK
|1,95
|550.622.863
|% -1,52
|
|GARAN
|6,63
|514.334.663
|% -2,21
|
|PETKM
|4,10
|365.988.516
|% 1,74
|
|ASELS
|16,85
|347.230.461
|% -3,16
|
|TSKB
|2,38
|3.489.071.469
|% 2,59
|
|SKBNK
|1,95
|550.622.863
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,71
|243.289.526
|% -3,39
|
|PETKM
|4,10
|365.988.516
|% 1,74
|
|IHLAS
|1,06
|93.601.817
|% -3,64
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3493
|8,3515
|% 0,76
|
|Euro
|9,7467
|9,7531
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,7773
|10,8313
|% 0,96
|
|Frank
|9,0781
|9,1328
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% 0,86
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|6,54
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|38,18
|38,18
|-0,08
|