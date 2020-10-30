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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.10.2020 12:10
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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 20.000.000 TL'ye çıkarılması yönünde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye artışı başvurusu kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ekim 2020 tarih ve 2020/65  sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26 Ekim 2020 tarih ve E-12233903-350.05.01-10759 sayılı izin ile sermaye artışının tescil edilmesi için gerekli aksiyonlar alınmıştır.
Şirket'in sermaye artırımı öncesi ve sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sermaye Artırım Öncesi Ortaklık Yapısı
Sermaye Artırım Sonrası Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.998.000 99,96 4.998.000 24,99
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 0,01 500 0,00
QNB Finansbank A.Ş. 1.500 0,03 15.001.500 75,01
Toplam
5.000.000
100,00
20.000.000
100,00





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884846


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Altın Gr. 503 503 5,69  
Cumhuriyet 3.323 3.373 23,00  
Tam 3.315 3.397 25,87  
Yarım 1.602 1.643 12,51  
Çeyrek 804 822 6,26  
Gümüş.Ons 23,38 23,42 0,15  
Gümüş Gr. 6,26 6,28 0,08  
B. Petrol 38,18 38,18 -0,08  
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