***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 31.12.2020 finansal raporlama döneminden itibaren konsolide rapor yayını yapılacaktır.Bilgi ve ilgilerinize,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894217BIST