***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2021 16:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı QNB Finans Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname pdf formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911852
BIST
17:241.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -21,66
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:247,0842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0632
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0856
En Düşük
7,0039
17:248,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0773
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6129
En Düşük
8,5250
17:24410,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,53
|Açılış
|: 410,76
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KRGYO
|7,71
|61.914.085
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.555.429
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|139.457.084
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.089.220
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|GLBMD
|7,92
|18.697.651
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.284.580
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,54
|4.022.903.112
|% 8,20
|
|THYAO
|13,06
|2.481.173.450
|% 3,32
|
|SASA
|36,32
|1.787.200.720
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,95
|1.644.977.764
|% 4,59
|
|KOZAL
|134,90
|1.539.123.324
|% -2,60
|
|PETKM
|5,54
|4.022.903.112
|% 8,20
|
|EKGYO
|2,35
|982.529.586
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|365.348.630
|% -9,17
|
|TSKB
|1,79
|561.264.268
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,43
|424.023.682
|% -3,38
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0820
|7,0854
|% 0,92
|
|Euro
|8,6049
|8,6120
|% 0,93
|
|Sterlin
|9,9192
|9,9689
|% 0,83
|
|Frank
|7,8177
|7,8648
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% 0,65
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-0,76
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|25,82
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|12,48
|
|Çeyrek
|659
|674
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,40
|64,40
|0,04
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, VAKBN, EKGYO
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 06 kaybederek (% -0.97 ) 1, 328
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, LINK, SAYAS, KRGYO
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, IHLAS, OZRDN, SODSN, SRVGY, RODRG, BALAT, TKNSA, GLBMD
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17:35
OSTIM, PGSUS, SAYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında