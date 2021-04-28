***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.04.2021 23:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Yılı Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932115
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,1927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9718
En Düşük
9,8553
18:05469,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 469,52
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,66
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1910
|8,1927
|% -0,15
|
|Euro
|9,9220
|9,9718
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,3923
|11,4494
|% 0,05
|
|Frank
|8,9764
|9,0304
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1790
|2,1899
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|4,94
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|0,70
|