***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2021 16:53
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Kıymetli Madenler şemsiye Fonu içtüzüğü pdf formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937498
BIST
16:451.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:458,3936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:4510,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0055
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:45508,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,86
|Açılış
|: 508,21
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TRILC
|42,90
|113.662.198
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.341
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.447.363
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.108.861
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.047.631
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.449.115
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,22
|34.516.785
|% -8,93
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,07
|888.099.184
|% -1,10
|
|FENER
|33,46
|660.301.473
|% 6,49
|
|ASELS
|15,40
|652.651.015
|% 1,65
|
|KOZAL
|128,40
|570.200.478
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,04
|544.261.598
|% 0,12
|
|GARAN
|8,07
|888.099.184
|% -1,10
|
|TSKB
|1,39
|146.025.854
|% 1,46
|
|KARSN
|4,94
|486.415.453
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,16
|199.039.482
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|149.195.704
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3913
|8,3936
|% -0,26
|
|Euro
|10,2588
|10,2648
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8448
|11,9042
|% -0,23
|
|Frank
|9,3249
|9,3811
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2308
|2,2420
|% -0,29
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,32
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,30
|67,30
|0,95
|