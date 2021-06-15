***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2021 14:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942374
BIST
15:121.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,13
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:128,5452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0760
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:1210,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0909
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:12512,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,78
|Açılış
|: 512,98
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:12
|MRSHL
|277,20
|4.841.711
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.017.221
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,04
|6.134.016
|% 9,49
|
|TKURU
|127,80
|1.535.554
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.250.338
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,23
|987.992.640
|% 2,29
|
|THYAO
|14,51
|848.930.983
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,49
|621.671.512
|% -1,96
|
|GARAN
|8,37
|603.470.765
|% 0,12
|
|KOZAL
|123,70
|408.286.945
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,23
|987.992.640
|% 2,29
|
|YKBNK
|2,24
|304.873.565
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,82
|368.127.685
|% -3,54
|
|IHLGM
|1,23
|109.980.090
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,49
|621.671.512
|% -1,96
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5444
|8,5452
|% 0,90
|
|Euro
|10,3521
|10,3582
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,9852
|12,0453
|% 0,62
|
|Frank
|9,4644
|9,5214
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2742
|2,2856
|% 1,01
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,90
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.381
|3.466
|62,25
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|30,11
|
|Çeyrek
|820
|838
|15,06
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|73,74
|73,74
|0,88
|
Seans Raporu
15:12
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15:23VAKFN
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15:19
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