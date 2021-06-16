***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 45.000.000 TL'ye çıkarılması yönünde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye artışı başvurusu kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Haziran 2021 tarih ve 2021/29 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 Haziran 2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7201 sayılı izin ile sermaye artışının tescil edilmesi için gerekli aksiyonlar alınmıştır.Şirket'in sermaye artırımı öncesi ve sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Sermaye Artırım ÖncesiOrtaklık YapısıSermaye Artırım SonrasıOrtaklık YapısıOrtağın UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)Pay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.998.000 24,99 4.998.000 11,11QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 0,00 500 0,00QNB Finansbank A.Ş. 15.001.500 75,01 40.001.500 88,89Toplam20.000.00010045.000.000100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942620BIST