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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.06.2021 14:16



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 45.000.000 TL'ye çıkarılması yönünde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye artışı başvurusu kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Haziran 2021 tarih ve 2021/29 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 Haziran 2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7201 sayılı izin ile sermaye artışının tescil edilmesi için gerekli aksiyonlar alınmıştır.
  
Şirket'in sermaye artırımı öncesi ve sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sermaye Artırım Öncesi 
Ortaklık Yapısı
Sermaye Artırım Sonrası
Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı 
(%)

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.998.000 24,99 4.998.000 11,11
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 0,00 500 0,00
QNB Finansbank A.Ş. 15.001.500 75,01 40.001.500 88,89
Toplam
20.000.000
100
45.000.000
100





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942620


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UZERB 45,98 959.924 % 10,00  
OYYAT 25,38 94.789.637 % 8,37  
UMPAS 1,30 79.831 % 8,33  
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Altın Gr. 510 510 -1,54  
Cumhuriyet 3.377 3.428 -17,00  
Tam 3.360 3.447 -12,49  
Yarım 1.624 1.667 -6,04  
Çeyrek 815 834 -3,02  
Gümüş.Ons 27,72 27,75 0,07  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,01  
B. Petrol 74,40 74,40 0,41  
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