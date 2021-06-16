***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2021 14:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 45.000.000 TL'ye çıkarılması yönünde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye artışı başvurusu kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Haziran 2021 tarih ve 2021/29 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 Haziran 2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7201 sayılı izin ile sermaye artışının tescil edilmesi için gerekli aksiyonlar alınmıştır.
Şirket'in sermaye artırımı öncesi ve sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sermaye Artırım Öncesi
Ortaklık Yapısı
Sermaye Artırım Sonrası
Ortaklık Yapısı
Ortağın Unvanı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.998.000 24,99 4.998.000 11,11
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 0,00 500 0,00
QNB Finansbank A.Ş. 15.001.500 75,01 40.001.500 88,89
Toplam
20.000.000
100
45.000.000
100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942620
BIST
14:301.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:308,5484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:3010,3669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0154
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:30509,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,90
|Açılış
|: 509,57
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|OYYAT
|25,38
|94.789.637
|% 8,37
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|PENTA
|34,16
|55.195.959
|% 6,75
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.510.231
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.074.459
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,59
|900.538.022
|% 0,69
|
|BOBET
|5,68
|694.164.057
|% -5,80
|
|GARAN
|8,40
|565.152.637
|% -0,24
|
|KOZAL
|125,50
|464.001.381
|% 0,88
|
|HALKB
|5,22
|334.698.331
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,24
|307.368.791
|% 2,28
|
|BOBET
|5,68
|694.164.057
|% -5,80
|
|YESIL
|2,35
|265.355.469
|% -8,56
|
|GARAN
|8,40
|565.152.637
|% -0,24
|
|HALKB
|5,22
|334.698.331
|% -2,61
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5462
|8,5484
|% -0,11
|
|Euro
|10,3595
|10,3669
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0281
|12,0884
|% 0,10
|
|Frank
|9,4654
|9,5224
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% -0,12
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-5,35
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.377
|3.428
|-17,00
|
|Tam
|3.360
|3.447
|-12,49
|
|Yarım
|1.624
|1.667
|-6,04
|
|Çeyrek
|815
|834
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,41
|