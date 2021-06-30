***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.06.2021 12:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945031
BIST
14:131.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 1.375
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|Önceki Kapanış
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1.365
14:138,6846
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,6675
14:1310,3289
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14:13491,73
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|: 494,56
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496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:13
|FADE
|22,44
|56.928.930
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|3.184.129
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.744.642
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.979.032
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.279.755
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,43
|10.626.159
|% -6,74
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,33
|885.835.971
|% 0,97
|
|THYAO
|13,44
|584.370.581
|% 0,37
|
|KUTPO
|62,60
|447.592.948
|% 4,77
|
|EREGL
|18,17
|262.695.539
|% -0,55
|
|SASA
|28,08
|256.855.888
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,90
|221.288.639
|% -1,04
|
|GARAN
|8,33
|885.835.971
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,18
|218.889.188
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,30
|254.370.309
|% -0,38
|
|THYAO
|13,44
|584.370.581
|% 0,37
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6812
|8,6846
|% -0,56
|
|Euro
|10,3225
|10,3289
|% -0,66
|
|Sterlin
|12,0104
|12,0707
|% -0,35
|
|Frank
|9,3734
|9,4299
|% -0,72
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% -0,52
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,43
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.307
|-2,00
|
|Tam
|3.237
|3.318
|-8,63
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|-4,18
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,78
|