***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.08.2021 10:31
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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QNB Finans Portföy Altın Fonu izahnamesi pdf formatında ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954320
BIST
14:301.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
14:308,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
14:3010,0303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0507
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0419
En Düşük
9,9509
14:30493,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,03
|Açılış
|: 493,08
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,28
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ISGSY
|10,67
|34.434.427
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.301.338
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.277.461
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.473.359
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|157.672.471
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|49.023.337
|% -5,26
|
|CRFSA
|38,98
|4.636.324
|% -3,51
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|CEOEM
|8,35
|18.439.878
|% -3,24
|
|GARAN
|9,05
|1.332.224.175
|% 2,14
|
|THYAO
|12,75
|450.852.120
|% 0,95
|
|KRDMD
|7,90
|420.201.264
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,40
|416.755.720
|% 0,93
|
|SISE
|7,82
|299.607.729
|% 0,39
|
|GARAN
|9,05
|1.332.224.175
|% 2,14
|
|CEMAS
|1,35
|124.915.663
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,46
|217.781.592
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,40
|416.755.720
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,82
|108.788.087
|% 1,11
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4449
|8,4467
|% 0,50
|
|Euro
|10,0253
|10,0303
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7277
|11,7865
|% 0,62
|
|Frank
|9,2971
|9,3531
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2447
|2,2560
|% 0,49
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|6,89
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|7,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|5,77
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|2,79
|
|Çeyrek
|788
|806
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
|
|B. Petrol
|71,87
|71,87
|-0,54
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:41FMIZP
Yüzde 9.30 oranında artışla 106.40 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 700 adet işlem
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PETKM, KRDMD
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14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 02 artarak (% 0.40 ) 1, 249
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, BRKO, AGYO, ISGSY, IDGYO, DAGI, ORMA
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14:40
GSDDE, MANAS, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında