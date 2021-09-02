***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.09.2021 15:22
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
NBY Fonumuzun 30/06/2021 Tarihli Finans Raporuna ilişkin Sorumluluk Beyanı Ek'tedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961456
BIST
10:151.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.476
10:158,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:159,8888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:15485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,73
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,94
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YEOTK
|22,00
|73.040
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|8.239.563
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.248.253
|% 9,92
|
|EDIP
|3,75
|6.975.269
|% 6,84
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,44
|1.387.346
|% -5,43
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|THYAO
|13,06
|215.326.555
|% 1,24
|
|GARAN
|9,84
|97.777.477
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,73
|52.303.726
|% 0,39
|
|FENER
|36,70
|47.906.038
|% -0,86
|
|BERA
|11,79
|46.963.216
|% 5,27
|
|THYAO
|13,06
|215.326.555
|% 1,24
|
|ODAS
|1,55
|25.073.444
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,63
|34.678.842
|% -0,38
|
|GARAN
|9,84
|97.777.477
|% -0,20
|
|DOHOL
|2,65
|21.607.564
|% -0,38
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3196
|8,3233
|% 0,59
|
|Euro
|9,8822
|9,8888
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4700
|11,5276
|% 0,48
|
|Frank
|9,0667
|9,1213
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2113
|2,2223
|% 0,51
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,22
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,12
|
Seans Raporu
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