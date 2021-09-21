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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.09.2021 13:59



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

QNB Finans Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesi pdf formatında ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964716


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 148,50 30.070.994 % 10,00  
YEOTK 55,00 168.676.495 % 10,00  
ORCAY 17,17 218.312.812 % 9,99  
UZERB 30,82 220.768 % 9,99  
SODSN 24,74 613.183 % 9,96  
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15:16 Alış Satış %  
Dolar 8,6477 8,6519 % -0,15  
Euro 10,1587 10,1661 % 0,05  
Sterlin 11,7918 11,8509 % -0,07  
Frank 9,3229 9,3791 % 0,21  
Riyal 2,2995 2,3111 % -0,19  
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15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 2,80  
Altın Gr. 492 492 0,10  
Cumhuriyet 3.255 3.304 8,00  
Tam 3.239 3.320 6,59  
Yarım 1.565 1.606 3,19  
Çeyrek 785 803 1,60  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 0,24  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 0,07  
B. Petrol 74,63 74,63 0,71  
Seans Raporu 15:16
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