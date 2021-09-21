***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.09.2021 13:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesi pdf formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964716
BIST
15:161.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.389
15:168,6525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
15:1610,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
15:16491,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 492,20
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler15:16
|PENTA
|148,50
|30.070.994
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,00
|168.676.495
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.312.812
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|SODSN
|24,74
|613.183
|% 9,96
|
|NUGYO
|11,91
|10.424.406
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.707.353
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,96
|84.349.324
|% -5,60
|
|TSGYO
|2,96
|20.142.118
|% -5,43
|
|METRO
|1,44
|32.833.257
|% -5,26
|
|THYAO
|13,03
|1.192.725.514
|% 1,72
|
|GARAN
|9,13
|669.838.129
|% 0,55
|
|TEZOL
|17,00
|485.602.870
|% -5,24
|
|TUPRS
|109,70
|483.667.008
|% 2,05
|
|SISE
|8,21
|335.235.942
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,78
|221.858.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|275.034.930
|% 0,00
|
|THYAO
|13,03
|1.192.725.514
|% 1,72
|
|GARAN
|9,13
|669.838.129
|% 0,55
|
|ODAS
|1,33
|73.686.525
|% -1,48
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6477
|8,6519
|% -0,15
|
|Euro
|10,1587
|10,1661
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,7918
|11,8509
|% -0,07
|
|Frank
|9,3229
|9,3791
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2995
|2,3111
|% -0,19
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,80
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|8,00
|
|Tam
|3.239
|3.320
|6,59
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|3,19
|
|Çeyrek
|785
|803
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,71
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:32SANFM
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 216 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, ASELS
-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 74 artarak (% 0.06 ) 1, 223
-
15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, UZERB, KRGYO, PENTA, KTSKR
-
15:29
EKIZ, ORCAY, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında