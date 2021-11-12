***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.11.2021 10:08
Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon sepeti Fonu İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977267
BIST
14:161.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,03
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:169,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0224
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:1611,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0256
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:16589,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,38
|Açılış
|: 589,53
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,53
BIST En Aktif Hisseler14:16
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.480.408
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,70
|27.487.255
|% 9,60
|
|DOAS
|44,68
|218.203.280
|% 7,61
|
|DITAS
|18,54
|11.436.101
|% 6,86
|
|KZBGY
|32,02
|40.260.326
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.642.378
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|431.599.219
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|69.792.397
|% -7,75
|
|YEOTK
|53,10
|51.928.298
|% -5,09
|
|PETKM
|7,53
|2.266.840.510
|% -1,57
|
|GARAN
|10,66
|845.854.901
|% 0,57
|
|THYAO
|17,70
|806.375.784
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,45
|564.596.120
|% 0,40
|
|TUPRS
|155,10
|462.985.330
|% -0,89
|
|ADESE
|1,22
|431.599.219
|% -9,63
|
|PETKM
|7,53
|2.266.840.510
|% -1,57
|
|ODAS
|1,60
|375.282.255
|% 5,96
|
|YKBNK
|3,07
|295.204.269
|% -0,32
|
|GARAN
|10,66
|845.854.901
|% 0,57
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9237
|9,9257
|% 0,23
|
|Euro
|11,3636
|11,3760
|% 0,23
|
|Sterlin
|13,2548
|13,3213
|% 0,43
|
|Frank
|10,7096
|10,7741
|% 0,06
|
|Riyal
|2,6384
|2,6516
|% 0,20
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-14,14
|
|Altın Gr.
|589
|590
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.902
|3.961
|-31,00
|
|Tam
|3.881
|3.978
|-33,03
|
|Yarım
|1.876
|1.924
|-15,98
|
|Çeyrek
|941
|962
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:27ATATP
Yüzde 6.04 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 787, 940 adet işlem
-
14:26BERA
Yüzde 7.37 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 980, 954 adet işlem
-
14:25PRKAB
Yüzde 6.51 oranında artışla 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 476, 370 adet işlem
-
14:24OZRDN
Yüzde 5.19 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 907 adet işlem
-
14:23SOKM
Yüzde 6.03 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 696, 818 adet işlem