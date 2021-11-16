***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.11.2021 13:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978000
BIST
16:291.697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:2910,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1623
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:2911,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2041
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:29614,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 11,62
|Açılış
|: 614,31
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ELITE
|19,72
|94.241.095
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|ESCAR
|25,32
|50.226.543
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|DITAS
|19,73
|42.331.395
|% 9,86
|
|OYLUM
|8,05
|11.306.768
|% -8,11
|
|NUGYO
|10,15
|9.666.316
|% -7,05
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|97,25
|70.200.671
|% -6,85
|
|YEOTK
|52,30
|49.575.883
|% -6,61
|
|GARAN
|12,24
|3.173.389.292
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,38
|2.448.720.716
|% -0,29
|
|AKBNK
|7,13
|2.423.457.079
|% 2,30
|
|PETKM
|7,81
|1.828.805.047
|% -1,51
|
|THYAO
|17,76
|1.393.317.787
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,38
|2.448.720.716
|% -0,29
|
|SKBNK
|1,17
|402.966.128
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.423.457.079
|% 2,30
|
|GARAN
|12,24
|3.173.389.292
|% 5,25
|
|TSKB
|1,62
|385.175.154
|% -5,81
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2166
|10,2227
|% 1,64
|
|Euro
|11,6221
|11,6360
|% 1,75
|
|Sterlin
|13,6843
|13,7529
|% 1,77
|
|Frank
|10,9793
|11,0455
|% 1,43
|
|Riyal
|2,7132
|2,7268
|% 1,46
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|8,06
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,54
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.054
|4.156
|108,58
|
|Yarım
|1.959
|2.010
|52,53
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,26
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,62
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:43ARASE
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 97.25 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 953 adet işlem
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16:42ADESE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 713, 444 adet işlem
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16:41RHEAG
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 979 adet işlem
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 78 kaybederek (% -0.38 ) 1, 504
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, DITAS, IHAAS, DOBUR, DIRIT