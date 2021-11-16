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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.11.2021 13:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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QNB Finans Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978000


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BIST En Aktif Hisseler16:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 94.241.095 % 9,98  
DOBUR 136,00 9.397.328 % 9,94  
ESCAR 25,32 50.226.543 % 9,90  
DIRIT 4,89 502.095 % 9,89  
DITAS 19,73 42.331.395 % 9,86  
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16:27 Alış Satış %  
Dolar 10,2166 10,2227 % 1,64  
Euro 11,6221 11,6360 % 1,75  
Sterlin 13,6843 13,7529 % 1,77  
Frank 10,9793 11,0455 % 1,43  
Riyal 2,7132 2,7268 % 1,46  
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16:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 8,06  
Altın Gr. 615 615 12,54  
Cumhuriyet 4.070 4.131 104,00  
Tam 4.054 4.156 108,58  
Yarım 1.959 2.010 52,53  
Çeyrek 983 1.005 26,26  
Gümüş.Ons 25,25 25,27 0,16  
Gümüş Gr. 8,29 8,30 0,18  
B. Petrol 82,67 82,67 0,62  
Seans Raporu 16:27
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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