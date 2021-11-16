***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Sarten Ambalaj San. ve Tic A.Ş.'ye yönelik JCR Eurasia Rating tarafından kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "A-1" iken "A-1+" seviyesine yükseltilmiştir. Uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu da "A+" iken "AA" seviyesine yükseltilmiş, görünüm ise "stabil" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978088BIST