***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.01.2022 09:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994596
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
0
En Düşük
0
18:0513,5369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0177
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4800
18:0515,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0274
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,4022
18:05792,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,61
|Açılış
|: 792,27
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULKER
|18,16
|40.906.742
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,75
|14.980.327
|% 0,00
|
|SELEC
|12,74
|54.600.658
|% 0,00
|
|VESTL
|27,02
|178.388.749
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,53
|2.632.966
|% 0,00
|
|ULKER
|18,16
|40.906.742
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,75
|14.980.327
|% 0,00
|
|SELEC
|12,74
|54.600.658
|% 0,00
|
|VESTL
|27,02
|178.388.749
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,53
|2.632.966
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% 0,00
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5229
|13,5445
|% 0,19
|
|Euro
|15,4356
|15,4638
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,4832
|18,5759
|% 0,24
|
|Frank
|14,7611
|14,8501
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6010
|3,6191
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,37
|
|Altın Gr.
|792
|793
|2,90
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,04
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
-
17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem