***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.03.2022 15:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010313
BIST
15:292.085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 31,49
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
15:2914,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0114
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
15:2916,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0717
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
15:29934,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,78
|Açılış
|: 934,55
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler15:27
|BOBET
|4,51
|51.978.384
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.055.336
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.096.993
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|25.927.801
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.380.571
|% 9,93
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|169.211.220
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|138.611.631
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,55
|18.719.536
|% -8,44
|
|ULUSE
|58,35
|1.714.395
|% -8,11
|
|THYAO
|26,74
|2.302.512.358
|% 1,21
|
|GARAN
|11,84
|1.144.459.810
|% 0,59
|
|FROTO
|266,90
|1.105.982.719
|% 9,43
|
|KRDMD
|14,94
|996.908.625
|% 0,00
|
|SISE
|13,85
|989.603.256
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,31
|564.000.970
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,74
|615.686.244
|% 1,36
|
|ODAS
|1,55
|186.871.294
|% 1,97
|
|ADESE
|0,72
|83.460.216
|% 5,88
|
|PETKM
|8,36
|900.350.773
|% 2,70
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7695
|14,7720
|% 0,05
|
|Euro
|16,1884
|16,2199
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,2049
|19,3013
|% 0,08
|
|Frank
|15,7283
|15,8230
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9227
|3,9424
|% -0,04
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-22,01
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-7,31
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-1,00
|
|Tam
|6.148
|6.303
|-26,80
|
|Yarım
|2.971
|3.049
|-12,97
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-6,48
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,98
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866