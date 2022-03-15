***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 16:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Sefa Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi pdf formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010611
BIST
16:522.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,13
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:5214,6560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1239
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5216,1349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0534
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:52905,84
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -22,08
|Açılış
|: 905,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:52
|PKENT
|397,20
|32.358.137
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.897.951
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|526.214.201
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|41.945.044
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.732
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,99
|365.466.582
|% -8,92
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.426.612
|% -5,40
|
|ORCAY
|26,98
|91.704.004
|% -5,33
|
|THYAO
|27,74
|3.882.138.355
|% 4,21
|
|KRDMD
|14,70
|1.960.758.751
|% -0,54
|
|FROTO
|278,60
|1.931.629.995
|% 3,88
|
|GARAN
|11,94
|1.621.277.583
|% 0,67
|
|EREGL
|34,60
|1.401.774.216
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|886.930.330
|% 2,40
|
|KARSN
|4,11
|829.176.929
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,31
|655.962.269
|% -0,60
|
|ODAS
|1,56
|258.492.688
|% 1,30
|
|THYAO
|27,74
|3.882.138.355
|% 4,21
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6372
|14,6560
|% -0,84
|
|Euro
|16,0953
|16,1349
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,0629
|19,1585
|% -0,58
|
|Frank
|15,5202
|15,6137
|% -1,09
|
|Riyal
|3,8879
|3,9074
|% -1,10
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-27,52
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-24,29
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.066
|-183,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,58
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,06
|
|Çeyrek
|1.442
|1.476
|-40,53
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,25
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,30
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866