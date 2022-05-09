***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.05.2022 10:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027669
BIST
10:262.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,14
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.462
10:2614,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:2615,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
10:26899,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,16
|Açılış
|: 899,04
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UFUK
|41,72
|1.378.491
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.168.872
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|4.804.070
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|3.430.974
|% 9,90
|
|DENGE
|1,85
|9.706.900
|% 9,47
|
|DEVA
|36,68
|27.468.108
|% -7,47
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|ALGYO
|36,16
|19.933.505
|% -3,78
|
|EGGUB
|235,40
|10.367.406
|% -3,68
|
|MMCAS
|2,63
|94.456
|% -3,66
|
|THYAO
|42,98
|882.896.787
|% 1,42
|
|KRDMD
|16,10
|704.613.925
|% 4,01
|
|SISE
|19,56
|497.905.466
|% 0,88
|
|SASA
|34,14
|491.075.643
|% 1,61
|
|EREGL
|33,52
|449.142.292
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,69
|184.094.432
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,10
|704.613.925
|% 4,01
|
|YKBNK
|4,78
|170.094.725
|% -1,24
|
|ZOREN
|2,17
|66.226.828
|% 2,84
|
|SISE
|19,56
|497.905.466
|% 0,88
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9725
|14,9785
|% 0,22
|
|Euro
|15,7630
|15,7789
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,3176
|18,4095
|% -0,35
|
|Frank
|15,0043
|15,0947
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9800
|4,0000
|% 0,22
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-15,16
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,01
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40DENGE
Yüzde 9.47 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 284, 296 adet işlem
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, YKBNK, AKBNK
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, SASA
-
10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.44 ) 2, 211
-
10:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRKSN, IMASM, UFUK, DERHL