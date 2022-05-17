***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.05.2022 16:30
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030885
BIST
16:562.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,21
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:5615,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2249
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:5616,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,4009
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:56924,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 13,34
|Açılış
|: 924,34
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ORCAY
|19,91
|217.321.453
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.400.255
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.557.567
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.831.133
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.460.354
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.087.306
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,73
|82.782.838
|% -6,35
|
|THYAO
|42,84
|3.054.948.353
|% 0,28
|
|SISE
|19,93
|2.245.877.413
|% 3,26
|
|SAHOL
|19,42
|1.213.456.720
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,88
|1.207.248.245
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,89
|1.196.269.595
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,65
|806.392.183
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,31
|1.171.790.017
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,16
|189.325.014
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,88
|1.207.248.245
|% -1,13
|
|SISE
|19,93
|2.245.877.413
|% 3,26
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7525
|15,7660
|% 1,45
|
|Euro
|16,6041
|16,6411
|% 2,47
|
|Sterlin
|19,5682
|19,6663
|% 2,54
|
|Frank
|15,7903
|15,8854
|% 2,26
|
|Riyal
|4,1864
|4,2074
|% 1,40
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,94
|
|Altın Gr.
|926
|926
|14,78
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.271
|99,00
|
|Tam
|6.146
|6.305
|93,72
|
|Yarım
|2.971
|3.050
|45,33
|
|Çeyrek
|1.490
|1.525
|22,67
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,56
|
Seans Raporu
16:56
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17:11EDIP
Yüzde 4.88 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 967 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 09 artarak (% 0.87 ) 2, 670
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17:10
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17:10XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 27, 465.00 milyon TL de
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17:09EUHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 635, 418 adet işlem