***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.05.2022 16:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fonun SPK tarafından onaylı izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030899
BIST
16:582.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,30
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:5815,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2238
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:5816,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,4042
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:58923,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,58
|Açılış
|: 923,58
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ORCAY
|19,91
|217.321.493
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.400.255
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.559.429
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.831.133
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.578.877
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.177.539
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,71
|82.860.049
|% -6,54
|
|THYAO
|42,84
|3.061.868.715
|% 0,28
|
|SISE
|19,96
|2.257.887.544
|% 3,42
|
|SAHOL
|19,44
|1.221.590.059
|% 1,09
|
|AKBNK
|7,88
|1.210.055.230
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,90
|1.199.574.763
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,64
|807.383.427
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|1.179.364.135
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,17
|197.225.872
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,88
|1.210.055.230
|% -1,13
|
|SISE
|19,96
|2.257.887.544
|% 3,42
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7523
|15,7649
|% 1,44
|
|Euro
|16,6117
|16,6444
|% 2,49
|
|Sterlin
|19,5744
|19,6725
|% 2,57
|
|Frank
|15,7956
|15,8907
|% 2,29
|
|Riyal
|4,1874
|4,2084
|% 1,42
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,03
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,43
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.271
|99,00
|
|Tam
|6.151
|6.310
|99,09
|
|Yarım
|2.973
|3.052
|47,93
|
|Çeyrek
|1.491
|1.526
|23,97
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,20
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,58
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13MANAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 103 adet işlem
-
17:12GLYHO
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 484, 547 adet işlem
-
17:11EDIP
Yüzde 4.88 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 967 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 09 artarak (% 0.87 ) 2, 670
-
17:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, SAHOL