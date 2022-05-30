***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.05.2022 14:49
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Orkide Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033330
BIST
15:122.525
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 86,12
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.531
En Düşük
2.467
15:1216,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2009
|Açılış
|: 25,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7100
|
16,3953
En Düşük
16,2359
15:1217,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2465
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
17,6759
En Düşük
17,4021
15:12977,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,14
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:10
|THYAO
|49,52
|5.247.250.504
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.538.827
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.672.736
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.245.216
|% 9,99
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|311.962.633
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|DAGHL
|27,08
|5.567.372
|% -4,98
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,30
|7.693.159
|% -3,95
|
|THYAO
|49,52
|5.247.250.504
|% 10,00
|
|EREGL
|34,66
|1.718.352.862
|% 5,41
|
|SISE
|21,12
|1.646.197.835
|% 3,53
|
|KARSN
|7,09
|1.621.358.845
|% 3,20
|
|SAHOL
|21,14
|1.439.643.123
|% 4,04
|
|KARSN
|7,09
|1.621.358.845
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,68
|557.168.542
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,58
|741.297.364
|% 3,15
|
|DOHOL
|3,93
|561.632.568
|% 3,15
|
|HALKB
|5,90
|747.266.310
|% 5,36
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3873
|16,3931
|% 1,25
|
|Euro
|17,6297
|17,6469
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,6477
|20,7512
|% 1,26
|
|Frank
|17,0127
|17,1152
|% 1,00
|
|Riyal
|4,3549
|4,3768
|% 1,20
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,18
|
|Altın Gr.
|977
|977
|11,75
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|27,00
|
|Tam
|6.454
|6.617
|27,40
|
|Yarım
|3.119
|3.201
|13,25
|
|Çeyrek
|1.565
|1.600
|6,63
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,90
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25PGSUS
Yüzde 9.03 oranında artışla 146.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 534, 036 adet işlem
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 77 artarak (% 3.96 ) 2, 276
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, MZHLD, EGEPO, ALMAD, SANEL, OZRDN, THYAO
-
15:24
ALMAD, OZRDN, EGEPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:24
MTRKS, PEGYO, IMASM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında