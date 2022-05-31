***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2022 17:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Fonumuzun ünvanına TL ibaresi eklenmesine ilişkin duyuru metni ek'tedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033621
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|ALCAR
|314,60
|46.634.327
|% 10,00
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|MRGYO
|1,54
|22.623.936
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|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.535.889
|% 9,97
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|SILVR
|14,13
|7.038.009
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|AKFGY
|2,23
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|AVGYO
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|SAHOL
|21,20
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|EKGYO
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|% 4,83
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|YKBNK
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|DOHOL
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|1.102.086.541
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|TSKB
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|17:43
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|17,5728
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|
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|20,6954
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|
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|17,0483
|17,1510
|% 0,06
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|1.846
|-9,44
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|Altın Gr.
|972
|972
|-5,15
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|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
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|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
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|B. Petrol
|119
|119
|1,76
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