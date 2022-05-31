***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2022 17:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Fonumuzun ünvanına TL ibaresi eklenmesine ilişkin duyuru metni ek'tedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033622
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|ALCAR
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|MRGYO
|1,54
|22.624.021
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|MZHLD
|73,25
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|ESCOM
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|SILVR
|14,13
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|AKFGY
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|SAHOL
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|EKGYO
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|% 4,83
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|DOHOL
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|1.105.562.057
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|17:51
|Alış
|Satış
|%
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|17,0541
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|Alış
|Satış
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|1.845
|-9,99
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|Altın Gr.
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|972
|-5,51
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|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
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|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
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|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,09
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|B. Petrol
|119
|119
|1,87
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