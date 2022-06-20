***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.06.2022 15:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Fagi Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038245
BIST
16:272.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,95
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
16:2717,3371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
16:2718,2461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
16:271.025,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.025,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler16:27
|DOKTA
|29,00
|3.799.348
|% 20,53
|
|EGEEN
|2.205,50
|191.147.432
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|ARMDA
|159,00
|9.005.304
|% 9,96
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,66
|111.139.447
|% -5,74
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|BOBET
|6,40
|39.894.303
|% -4,76
|
|THYAO
|49,96
|5.650.457.583
|% 3,69
|
|EREGL
|27,52
|3.172.936.896
|% -4,58
|
|SASA
|46,14
|1.250.308.038
|% 0,22
|
|SISE
|21,86
|1.202.656.018
|% -0,18
|
|TUPRS
|258,50
|1.014.350.970
|% -3,69
|
|ODAS
|3,07
|776.162.088
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,86
|781.312.597
|% -0,41
|
|DOHOL
|4,02
|594.582.018
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,62
|314.013.887
|% 0,00
|
|THYAO
|49,96
|5.650.457.583
|% 3,69
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3292
|17,3371
|% 0,07
|
|Euro
|18,2297
|18,2461
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,1339
|21,2399
|% 0,10
|
|Frank
|17,8509
|17,9584
|% 0,39
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,04
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-5,00
|
|Tam
|6.802
|6.906
|-60,00
|
|Yarım
|3.339
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,37
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42EREGL
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 810, 770 adet işlem
-
16:41EREGL
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.42 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 667, 680 adet işlem
-
16:40DOCO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 1, 498.80 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 199 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TKFEN, THYAO
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.56 ) 2, 255