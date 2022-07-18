***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.07.2022 18:05
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy SM Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045918
BIST
17:512.448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 65,20
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.448
En Düşük
2.402
17:5117,4572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0573
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:5117,8149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2635
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:51961,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,03
|Açılış
|: 961,90
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:49
|RTALB
|9,24
|160.894.940
|% 10,00
|
|TMSN
|34,46
|296.858.510
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|199.198.919
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.452.005
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.946.012
|% 9,92
|
|GESAN
|47,26
|300.137.218
|% -8,14
|
|SILVR
|20,46
|71.047.910
|% -7,17
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,68
|8.507.047
|% -6,27
|
|SMRTG
|29,62
|161.524.365
|% -5,97
|
|THYAO
|49,62
|3.970.656.889
|% 3,50
|
|EREGL
|27,38
|1.531.271.984
|% 5,47
|
|SISE
|20,60
|1.413.717.379
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|994.673.839
|% 6,44
|
|SASA
|41,02
|945.314.563
|% 3,43
|
|ODAS
|3,47
|994.673.839
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,96
|651.549.425
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,37
|673.128.357
|% 4,55
|
|AKBNK
|8,26
|695.397.664
|% 4,42
|
|THYAO
|49,62
|3.970.656.889
|% 3,50
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4306
|17,4944
|% 0,54
|
|Euro
|17,7439
|17,8011
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,9136
|21,0185
|% 1,61
|
|Frank
|17,8511
|17,9586
|% 0,52
|
|Riyal
|4,6320
|4,6553
|% 0,27
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,14
|
|Altın Gr.
|964
|964
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.529
|6.635
|-69,00
|
|Yarım
|3.172
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem