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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.08.2022 10:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU izahnamesinde yapılacak değişiklere ilişkin duyuru metni ektedir. 
1. Fonun yönetim ücreti %1.75 olarak değiştirilmiştir. 
2. Fon portföyüne dahil edilen sermaye piyasası araçlarının değerlemeleri detaylandırılmıştır. 
3. Kurucu ile Aktif pazarlama Antlaşması yapılan Kurumlar güncellenmiştir. 
Değişiklikler 23 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053365


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Altın Gr. 1.040 1.040 6,78  
Cumhuriyet 6.940 7.045 35,00  
Tam 6.955 7.028 31,00  
Yarım 3.389 3.436 15,00  
Çeyrek 1.700 1.717 7,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,66 0,12  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,10  
B. Petrol 95,73 95,73 -0,58  
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