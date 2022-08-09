***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadırBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU izahnamesinde yapılacak değişiklere ilişkin duyuru metni ektedir.1. Fonun yönetim ücreti %1.75 olarak değiştirilmiştir.2. Fon portföyüne dahil edilen sermaye piyasası araçlarının değerlemeleri detaylandırılmıştır.3. Kurucu ile Aktif pazarlama Antlaşması yapılan Kurumlar güncellenmiştir.Değişiklikler 23 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053365BIST