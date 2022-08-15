***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.08.2022 14:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055405
BIST
14:532.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,72
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:5317,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9683
En Düşük
17,8981
14:5318,3256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0753
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:531.024,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -14,48
|Açılış
|: 1.024,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler14:53
|CMBTN
|240,30
|4.956.188
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.667.619
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.542.115
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.841.823
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.323.233
|% -9,96
|
|UFUK
|59,75
|2.493.603
|% -5,01
|
|DEVA
|33,68
|67.126.722
|% -4,80
|
|AKENR
|1,89
|54.365.308
|% -4,55
|
|THYAO
|62,50
|2.366.559.288
|% 0,16
|
|ODAS
|4,39
|1.349.827.362
|% 8,66
|
|GSRAY
|7,00
|1.347.399.830
|% 6,38
|
|AKBNK
|10,22
|861.451.088
|% 2,20
|
|SASA
|52,55
|815.711.217
|% -0,10
|
|ODAS
|4,39
|1.349.827.362
|% 8,66
|
|GSRAY
|7,00
|1.347.399.830
|% 6,38
|
|EKGYO
|3,54
|730.315.079
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,46
|766.850.277
|% -3,67
|
|YKBNK
|5,50
|789.186.103
|% 1,10
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9564
|17,9683
|% 0,20
|
|Euro
|18,3083
|18,3256
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,6354
|21,7439
|% -0,27
|
|Frank
|18,9282
|19,0422
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7699
|4,7938
|% 0,18
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-26,91
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-15,29
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.948
|-94,00
|
|Tam
|6.879
|6.929
|-63,00
|
|Yarım
|3.352
|3.387
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.693
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,25
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,73
|-0,31
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-4,59
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:07QNBFL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 71.50 lira fiyatla işlem gören hissede 830 adet işlem
-
15:06UFUK
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 59.75 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 400 adet işlem
-
15:05AYES
Yüzde 9.56 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 684 adet işlem
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 01 artarak (% 0.00 ) 2, 533
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, COSMO, CMENT, DENGE, BJKAS, HLGYO, BRKO, TSPOR, CMBTN, TRCAS