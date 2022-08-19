***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.08.2022 12:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057054
BIST
13:013.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 10,79
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:0118,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:0118,2291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:011.020,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.020,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:59
|HKTM
|13,31
|1.026.520
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|66.016.137
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.832.940
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.213.066
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|86.036.155
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,95
|24.478.866
|% -7,93
|
|ALCTL
|32,00
|51.480.763
|% -7,83
|
|GZNMI
|42,40
|283.614.303
|% -7,54
|
|DENGE
|2,25
|44.071.403
|% -7,41
|
|THYAO
|69,35
|2.566.692.693
|% -0,43
|
|SISE
|25,70
|2.112.542.213
|% 0,78
|
|PETKM
|11,14
|1.733.311.940
|% 0,72
|
|EREGL
|30,08
|1.560.178.342
|% 2,04
|
|KRDMD
|12,19
|1.460.251.897
|% 3,74
|
|YKBNK
|5,76
|1.273.020.213
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,90
|806.953.985
|% 3,38
|
|PETKM
|11,14
|1.733.311.940
|% 0,72
|
|EKGYO
|3,63
|529.281.130
|% -0,27
|
|ALBRK
|1,98
|257.948.409
|% 1,02
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0955
|18,1013
|% 0,12
|
|Euro
|18,2153
|18,2293
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4434
|21,5510
|% -0,23
|
|Frank
|18,8644
|18,9780
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8055
|4,8296
|% 0,20
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.850
|6.901
|-36,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,21
|95,21
|-1,38
|