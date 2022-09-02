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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.09.2022 12:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059587


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BIST En Aktif Hisseler12:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KNFRT 10,57 24.173.147 % 9,99  
HKTM 23,38 42.984.180 % 9,97  
DYOBY 21,06 43.344.252 % 9,97  
DOGUB 11,50 8.405.559 % 9,94  
CLEBI 433,20 132.704.835 % 9,09  
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12:11 Alış Satış %  
Dolar 18,2144 18,2275 % 0,17  
Euro 18,1837 18,1942 % 0,49  
Sterlin 20,9890 21,0943 % 0,25  
Frank 18,5142 18,6258 % 0,34  
Riyal 4,8335 4,8578 % 0,16  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 7,05  
Altın Gr. 999 999 5,99  
Cumhuriyet 6.698 6.800 43,00  
Tam 6.730 6.782 17,00  
Yarım 3.279 3.316 9,00  
Çeyrek 1.645 1.657 4,00  
Gümüş.Ons 17,94 17,97 0,14  
Gümüş Gr. 10,51 10,52 0,08  
B. Petrol 94,92 94,92 2,56  
Seans Raporu 12:11
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