***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.09.2022 12:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059587
BIST
12:133.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,76
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:1318,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:1318,1892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0844
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
12:13998,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,84
|Açılış
|: 998,65
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:11
|KNFRT
|10,57
|24.173.147
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.984.180
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|43.344.252
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.405.559
|% 9,94
|
|CLEBI
|433,20
|132.704.835
|% 9,09
|
|MTRKS
|47,52
|1.980.539
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|DITAS
|25,10
|8.596.967
|% -5,07
|
|OSMEN
|32,00
|4.050.446
|% -4,76
|
|AKBNK
|12,71
|2.584.112.169
|% 7,26
|
|THYAO
|71,70
|2.368.253.460
|% 0,84
|
|HALKB
|8,36
|1.600.346.786
|% -1,88
|
|YKBNK
|7,48
|1.532.611.610
|% -1,19
|
|VAKBN
|7,57
|1.114.560.356
|% -1,17
|
|AKBNK
|12,71
|2.584.112.169
|% 7,26
|
|YKBNK
|7,48
|1.532.611.610
|% -1,19
|
|EKGYO
|4,05
|790.697.694
|% 1,25
|
|HALKB
|8,36
|1.600.346.786
|% -1,88
|
|VAKBN
|7,57
|1.114.560.356
|% -1,17
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2144
|18,2275
|% 0,17
|
|Euro
|18,1837
|18,1942
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,9890
|21,0943
|% 0,25
|
|Frank
|18,5142
|18,6258
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,16
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,05
|
|Altın Gr.
|999
|999
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.800
|43,00
|
|Tam
|6.730
|6.782
|17,00
|
|Yarım
|3.279
|3.316
|9,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|2,56
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26ACSEL
Yüzde 6.19 oranında artışla 48.70 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 766 adet işlem
-
12:25YATAS
Yüzde 4.81 oranında artışla 17.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 526, 149 adet işlem
-
12:24YAYLA
Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 654, 120 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 3, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 25, 567.00 milyon TL de
-
12:22YAYLA
Yüzde 7.90 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 636, 536 adet işlem