***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 11:34
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061364
BIST
12:543.490
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 87,37
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.491
En Düşük
3.428
12:5418,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
12:5418,2499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:541.008,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.008,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:52
|VAKBN
|11,78
|1.187.432.695
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.007.830
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.914.977
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,84
|36.719.776
|% 9,66
|
|HEDEF
|9,81
|39.187.688
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,13
|766.098
|% -3,15
|
|ATAGY
|5,15
|1.318.252
|% -2,46
|
|ESCOM
|21,32
|13.467.155
|% -2,20
|
|YKBNK
|8,14
|4.333.476.800
|% 3,83
|
|AKBNK
|15,83
|3.442.295.227
|% 0,89
|
|THYAO
|75,75
|3.123.410.505
|% 1,41
|
|EKGYO
|5,00
|2.774.783.635
|% 2,46
|
|HALKB
|12,43
|2.223.310.437
|% 9,23
|
|EKGYO
|5,00
|2.774.783.635
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,14
|4.333.476.800
|% 3,83
|
|AKBNK
|15,83
|3.442.295.227
|% 0,89
|
|ISCTR
|10,95
|2.194.761.072
|% 6,41
|
|HALKB
|12,43
|2.223.310.437
|% 9,23
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2261
|18,2412
|% 0,14
|
|Euro
|18,2427
|18,2613
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8970
|21,0018
|% -0,33
|
|Frank
|18,6399
|18,7522
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,06
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-41,00
|
|Yarım
|3.310
|3.348
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,08
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|-0,50
|