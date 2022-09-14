***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 10:32
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062999
BIST
10:353.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,02
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.331
10:3518,2591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
10:3518,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0626
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
10:35997,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,14
|Açılış
|: 997,91
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler10:35
|DESA
|31,72
|12.113.498
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|6.746.276
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|2.842.896
|% 9,96
|
|IEYHO
|1,09
|51.807.118
|% 6,86
|
|TUKAS
|12,55
|83.386.860
|% 6,54
|
|HKTM
|38,40
|14.750.787
|% -9,52
|
|HALKB
|12,35
|1.037.256.481
|% -9,32
|
|ZRGYO
|4,38
|25.956.119
|% -8,75
|
|EKGYO
|4,49
|612.197.906
|% -6,85
|
|VAKBN
|13,42
|489.556.440
|% -5,76
|
|EKGYO
|4,49
|612.197.906
|% -6,85
|
|PGSUS
|246,10
|103.779.710
|% 2,54
|
|TURSG
|7,73
|98.980.992
|% -1,15
|
|ODAS
|5,03
|70.910.782
|% 0,60
|
|AGHOL
|92,00
|67.767.385
|% 4,43
|
|ADESE
|1,18
|54.781.897
|% -0,84
|
|ODAS
|5,03
|70.910.782
|% 0,60
|
|TURSG
|7,73
|98.980.992
|% -1,15
|
|ULUFA
|4,52
|55.857.485
|% 4,39
|
|HLGYO
|3,30
|31.274.627
|% -2,94
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2506
|18,2591
|% 0,05
|
|Euro
|18,2435
|18,2560
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9456
|21,0507
|% 0,16
|
|Frank
|18,9081
|19,0220
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,01
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,67
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.750
|6.819
|3,00
|
|Yarım
|3.289
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,02
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|-1,08
|