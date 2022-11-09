***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2022 11:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078509
BIST
12:414.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 57,81
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
12:4118,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0841
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
12:4118,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0807
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
12:411.023,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.023,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:41
|YEOTK
|69,85
|130.626.776
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|1.596.008.151
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.675.288
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.469.377
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,95
|106.778.868
|% -9,94
|
|KLRHO
|26,10
|54.218.180
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|49.590.450
|% -9,84
|
|ULAS
|7,30
|5.326.264
|% -9,77
|
|BIMAS
|137,00
|1.175.192.339
|% -7,12
|
|THYAO
|112,60
|4.618.597.004
|% -0,35
|
|EREGL
|36,06
|2.613.058.813
|% 0,90
|
|TTKOM
|13,98
|2.197.855.350
|% 2,04
|
|TCELL
|31,98
|2.055.426.228
|% 8,78
|
|ASELS
|36,88
|1.842.512.173
|% 1,93
|
|EKGYO
|5,15
|1.164.014.761
|% -0,96
|
|ODAS
|9,79
|1.596.008.151
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,98
|2.197.855.350
|% 2,04
|
|SKBNK
|2,17
|275.965.860
|% 2,84
|
|DOHOL
|6,41
|746.363.189
|% -0,62
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5972
|18,6067
|% 0,45
|
|Euro
|18,7222
|18,7433
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2855
|21,3922
|% -0,13
|
|Frank
|18,8327
|18,9461
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,38
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,06
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|137,00
|
|Tam
|6.837
|6.887
|-1,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,05
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|-0,24
|