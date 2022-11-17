***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.11.2022 11:40
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080844
BIST
12:274.590
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -78,22
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
12:2718,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
12:2719,3286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
12:271.058,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.058,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler12:27
|BRLSM
|26,88
|128.659.056
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.666.021
|% 9,95
|
|PRDGS
|12,73
|182.950.324
|% 9,93
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|297.060.736
|% 9,91
|
|SILVR
|23,76
|14.380.577
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.170.864.027
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|812.196.855
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|IHEVA
|2,17
|33.059.263
|% -7,26
|
|THYAO
|108,00
|6.314.371.353
|% 3,25
|
|EREGL
|37,26
|2.749.512.562
|% 0,59
|
|KONTR
|214,10
|2.676.329.622
|% -0,70
|
|ASELS
|40,08
|2.531.449.083
|% 0,60
|
|HALKB
|10,00
|1.934.576.801
|% -2,72
|
|ALBRK
|3,24
|630.708.375
|% 5,19
|
|VAKBN
|9,88
|1.934.122.939
|% -3,98
|
|HALKB
|10,00
|1.934.576.801
|% -2,72
|
|EKGYO
|5,53
|1.009.337.528
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|409.935.166
|% -2,97
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6205
|% 0,17
|
|Euro
|19,3171
|19,3286
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,1207
|22,2316
|% 0,15
|
|Frank
|19,6020
|19,7201
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,18
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-8,99
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|7.064
|7.170
|-34,00
|
|Tam
|7.036
|7.152
|-10,00
|
|Yarım
|3.417
|3.496
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.748
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,67
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-0,34
|