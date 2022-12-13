***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu'nun karşılaştırma ölçütü değişikliğine ilişkin duyuru metni ek'te yer almaktadır.Yeni hususlar 02/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086850BIST