***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2022 13:30
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu'nun karşılaştırma ölçütü değişikliğine ilişkin duyuru metni ek'te yer almaktadır.
Yeni hususlar 02/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086850
BIST
17:475.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 63,39
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:4718,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:4719,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2148
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:471.091,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 24,54
|Açılış
|: 1.091,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.091,08
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SILVR
|19,36
|205.230.550
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|121.883.853
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.657.249
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.498.537
|% 10,00
|
|PRKME
|25,32
|76.419.782
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|EPLAS
|27,70
|41.913.013
|% -6,42
|
|SMRTG
|106,00
|773.133.783
|% -6,28
|
|AKGRT
|3,76
|312.906.426
|% -5,76
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KRDMD
|18,71
|10.537.987.897
|% 9,35
|
|EREGL
|43,34
|8.349.523.838
|% 4,48
|
|ASELS
|59,35
|7.680.060.841
|% 0,85
|
|THYAO
|144,80
|7.404.656.044
|% -0,14
|
|SISE
|41,20
|5.481.273.790
|% 2,85
|
|KRDMD
|18,71
|10.537.987.897
|% 9,35
|
|EKGYO
|7,93
|4.206.273.991
|% 0,63
|
|SKBNK
|2,76
|909.803.182
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,59
|3.540.758.601
|% -0,17
|
|TSKB
|4,24
|1.271.616.800
|% 1,19
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6314
|18,6400
|% 0,02
|
|Euro
|19,8360
|19,8504
|% 1,09
|
|Sterlin
|23,0630
|23,1786
|% 1,17
|
|Frank
|20,0625
|20,1834
|% 1,22
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,05
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|41,62
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|21,91
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.306
|7.362
|119,00
|
|Yarım
|3.538
|3.599
|58,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.799
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,32
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem