***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 11:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087757
BIST
11:125.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 35,49
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:1218,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:1219,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:121.065,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.065,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ARASE
|255,20
|19.308.177
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|869.607
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.123.627
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|33.667.755
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.437.363
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|94.281.357
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.753.220
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|ALFAS
|293,90
|170.959.506
|% -8,01
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,46
|2.128.755.781
|% 7,18
|
|VAKBN
|11,84
|1.963.724.690
|% 3,23
|
|THYAO
|140,10
|1.664.644.473
|% 0,00
|
|HALKB
|13,86
|1.527.398.707
|% 7,03
|
|YKBNK
|11,92
|1.518.266.733
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,09
|1.493.951.127
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,08
|523.731.760
|% 5,84
|
|VAKBN
|11,84
|1.963.724.690
|% 3,23
|
|YKBNK
|11,92
|1.518.266.733
|% 0,68
|
|HALKB
|13,86
|1.527.398.707
|% 7,03
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6472
|18,6495
|% 0,03
|
|Euro
|19,8248
|19,8349
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6493
|22,7629
|% 0,06
|
|Frank
|20,0265
|20,1472
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9455
|4,9703
|% 0,06
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,65
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.206
|7.257
|-1,00
|
|Yarım
|3.490
|3.548
|0,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,90
|80,90
|-0,31
|