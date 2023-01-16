***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2023 09:51
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Fon izahnamesi ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102419
BIST
11:075.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 46,27
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
11:0718,7916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
11:0720,3382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0127
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
11:071.157,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,78
|Açılış
|: 1.157,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ARMDA
|307,00
|18.730.954
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|336.485.555
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.213.307
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.405.456
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,38
|1.112.330.420
|% -9,31
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|TERA
|22,10
|8.871.903
|% -4,91
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|135,50
|1.445.228.047
|% 0,59
|
|ASELS
|56,65
|1.148.980.428
|% 2,53
|
|ODAS
|8,38
|1.112.330.420
|% -9,31
|
|KRDMD
|18,73
|1.029.189.985
|% 0,32
|
|KOZAL
|544,40
|941.447.814
|% 2,52
|
|ODAS
|8,38
|1.112.330.420
|% -9,31
|
|EKGYO
|8,04
|885.247.711
|% 2,03
|
|YKBNK
|9,51
|899.111.263
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,73
|1.029.189.985
|% 0,32
|
|SKBNK
|2,71
|141.865.309
|% 3,04
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7859
|18,7932
|% 0,06
|
|Euro
|20,3336
|20,3436
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,9044
|23,0192
|% -0,03
|
|Frank
|20,2232
|20,3451
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,06
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-7,03
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.853
|7.920
|110,00
|
|Yarım
|3.826
|3.876
|54,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.938
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,01
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|-0,67
|