***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli yatırımcılarımız,Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonumuzun birim pay değeri hesaplamaları ve alım satım işlemleri durdurulmuştur. Değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde, değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açılacağı ilk gün dikkate alınacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112301BIST