***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLIQNB FİNANS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/02/2023 tarih ve E-12233903-305.04-33408 sayılı izin doğrultusunda QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı QNB Finans Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 5.2, VI., 6.1, 6.3 ve 6.4 no'lu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Değişiklikler 27/02/2023 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:1. Her haftanın ikinci iş günü olan fon birim pay değeri hesaplanma günü, yapılan değişiklikle her iş günü hesaplanacak şekilde güncellenmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak, katılma payı alım satım talimatları BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu her gün verilebilecektir. Bu kapsamda, söz konusu fonların 5.2, 6.1, 6.3 ve 6.4 maddeleri değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116491BIST