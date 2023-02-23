***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2023 19:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI
QNB FİNANS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/02/2023 tarih ve E-12233903-305.04-33408 sayılı izin doğrultusunda QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı QNB Finans Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 5.2, VI., 6.1, 6.3 ve 6.4 no'lu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklikler 27/02/2023 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1. Her haftanın ikinci iş günü olan fon birim pay değeri hesaplanma günü, yapılan değişiklikle her iş günü hesaplanacak şekilde güncellenmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak, katılma payı alım satım talimatları BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu her gün verilebilecektir. Bu kapsamda, söz konusu fonların 5.2, 6.1, 6.3 ve 6.4 maddeleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116491
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0199
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
18:051.105,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.105,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.102,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8707
|18,8775
|% 0,03
|
|Euro
|19,9788
|19,9885
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,5693
|22,6825
|% -0,39
|
|Frank
|20,1161
|20,2373
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0149
|5,0400
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.543
|7.615
|-26,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.863
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,96
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|1,46
|