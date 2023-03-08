***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun QNB Finansbank A.Ş. dağıtım kanalları aracılığıyla 24 saat alım satıma açık olması sağlanmıştır.Değişiklikler 20/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121544BIST