***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.06.2023 11:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160250
BIST
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13:535.289
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 19,39
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
13:5323,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0239
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
13:5325,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0309
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
13:531.481,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.481,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DAGHL
|11,99
|14.215.466
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.273.292
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|240.194.175
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.407.407
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.991.439
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.873.192
|% -9,93
|
|IHAAS
|115,10
|28.622.344
|% -7,99
|
|CELHA
|27,44
|5.634.631
|% -6,73
|
|BRKVY
|20,72
|23.543.983
|% -6,50
|
|PSGYO
|6,36
|114.724.242
|% -6,47
|
|THYAO
|173,10
|3.795.040.638
|% -0,52
|
|PASEU
|34,32
|2.337.782.142
|% -6,18
|
|YKBNK
|12,33
|2.056.228.168
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,86
|1.770.163.229
|% 1,89
|
|SASA
|54,05
|1.577.406.176
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,33
|2.056.228.168
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,86
|1.770.163.229
|% 1,89
|
|ISCTR
|13,20
|1.140.907.788
|% 2,48
|
|EKGYO
|6,76
|465.789.340
|% -0,29
|
|PASEU
|34,32
|2.337.782.142
|% -6,18
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5893
|23,5987
|% 0,10
|
|Euro
|25,7916
|25,8036
|% 0,20
|
|Sterlin
|30,0517
|30,2024
|% -0,18
|
|Frank
|26,2176
|26,3756
|% -0,14
|
|Riyal
|6,2751
|6,3066
|% -0,02
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|0,21
|
|Cumhuriyet
|9.810
|9.857
|-3,00
|
|Tam
|9.654
|9.900
|-25,43
|
|Yarım
|4.730
|4.814
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|0,56
|