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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.08.2023 14:02
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fon izahnamemizin 2.3. maddesi çerçevesinde ödenecek kar payı oranı %0.50 olarak belirlenmiştir. 16 Ağustos itibarıyla fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına 21 Ağustos tarihinde ödeme gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187563


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MTRKS 55,00 28.962.702 % 10,00  
EKSUN 96,80 904.326.059 % 10,00  
ULKER 53,35 661.438.713 % 10,00  
GEDZA 44,22 35.851.693 % 10,00  
TATEN 29,92 6.147.064 % 10,00  
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Euro 29,6446 29,6649 % 0,65  
Sterlin 34,5116 34,6847 % 0,42  
Frank 30,7386 30,9237 % 0,55  
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Altın Ons 1.889 1.889 -0,03  
Altın Gr. 1.649 1.649 4,86  
Cumhuriyet 11.361 11.533 37,00  
Tam 11.124 11.202 74,00  
Yarım 5.579 5.627 38,00  
Çeyrek 2.781 2.813 18,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,91 0,15  
Gümüş Gr. 19,96 19,98 0,17  
B. Petrol 85,57 85,57 0,75  
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