***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.08.2023 14:02
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamemizin 2.3. maddesi çerçevesinde ödenecek kar payı oranı %0.50 olarak belirlenmiştir. 16 Ağustos itibarıyla fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına 21 Ağustos tarihinde ödeme gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187563
BIST
'
14:017.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 139,74
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0127,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0966
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0129,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1912
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6649
En Düşük
29,1877
14:011.649,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.649,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:01
|MTRKS
|55,00
|28.962.702
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|904.326.059
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|661.438.713
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.147.064
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|2.843.067
|% -7,05
|
|ZPLIB
|75,42
|134.747.869
|% -4,53
|
|MMCAS
|10,50
|790.000
|% -4,46
|
|EUKYO
|13,45
|10.781.076
|% -4,27
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|THYAO
|254,40
|6.115.527.034
|% 1,19
|
|TUPRS
|134,30
|5.208.034.181
|% 5,75
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,58
|3.214.809.368
|% -3,77
|
|SKBNK
|3,97
|686.229.009
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,41
|2.666.985.211
|% -3,08
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,03
|769.657.561
|% 4,79
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1590
|27,1655
|% 0,36
|
|Euro
|29,6446
|29,6649
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,5116
|34,6847
|% 0,42
|
|Frank
|30,7386
|30,9237
|% 0,55
|
|Riyal
|7,2212
|7,2574
|% 0,33
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.361
|11.533
|37,00
|
|Tam
|11.124
|11.202
|74,00
|
|Yarım
|5.579
|5.627
|38,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,98
|0,17
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,75
|