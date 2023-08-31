***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.08.2023 11:43
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190452
BIST
'
15:197.961
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 54,09
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:1926,6730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0169
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:1929,0890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0627
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:191.669,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.669,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|127.993.249
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.391.800
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.708.890
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.600.207
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|IDGYO
|7,15
|4.451.856
|% -3,90
|
|ASTOR
|146,00
|7.767.091.699
|% 7,20
|
|KOZAL
|29,14
|5.969.615.620
|% 9,22
|
|ISCTR
|21,80
|5.523.410.273
|% -1,62
|
|TUPRS
|142,40
|4.498.993.790
|% 0,14
|
|GUBRF
|353,40
|4.088.196.356
|% 2,61
|
|ISCTR
|21,80
|5.523.410.273
|% -1,62
|
|EKGYO
|8,73
|2.087.861.592
|% 2,11
|
|KOZAL
|29,14
|5.969.615.620
|% 9,22
|
|PETKM
|20,94
|3.303.812.782
|% 5,23
|
|ZOREN
|4,83
|686.226.072
|% 2,99
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6468
|26,6885
|% -0,01
|
|Euro
|29,0665
|29,0955
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,7271
|33,8963
|% -0,33
|
|Frank
|30,1179
|30,2993
|% -0,44
|
|Riyal
|7,0897
|7,1253
|% -0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.972
|11.077
|-81,00
|
|Yarım
|5.503
|5.560
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.780
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,84
|85,84
|0,60
|
Seans Raporu
15:17
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15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem
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15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005
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15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, AZTEK, OSMEN, KZGYO, TATEN, OSTIM, BRLSM, GEDZA, SOKE, DZGYO
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15:31
OZRDN, ISGSY, HTTBT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:31
BRMEN, KSTUR, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında