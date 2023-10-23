***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamemizin 2.3. maddesi çerçevesinde ödenecek kar payı oranı %0.45 olarak belirlenmiştir. 16 Ekim itibarıyla fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına 19 Ekim tarihinde ödeme gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208497BIST