***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.10.2023 11:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamemizin 2.3. maddesi çerçevesinde ödenecek kar payı oranı %0.45 olarak belirlenmiştir. 16 Ekim itibarıyla fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına 19 Ekim tarihinde ödeme gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208497
BIST
'
13:087.563
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 51,95
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:0828,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1091
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:0829,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1017
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:081.783,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.783,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:06
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.676.532
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|336.805.259
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.686.032
|% 10,00
|
|YBTAS
|111.901,60
|2.685.638
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.561.437
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,12
|34.025.872
|% -7,38
|
|BIOEN
|22,28
|513.021.804
|% -4,87
|
|SNKRN
|31,82
|888.351
|% -4,44
|
|AYCES
|464,70
|19.985.034
|% -4,40
|
|THYAO
|209,80
|4.093.574.028
|% 1,30
|
|TUPRS
|131,00
|1.925.437.197
|% 1,31
|
|ASTOR
|115,50
|1.383.550.892
|% 0,35
|
|PETKM
|20,42
|1.197.876.658
|% 0,39
|
|PGSUS
|704,80
|1.158.091.419
|% 3,33
|
|EKGYO
|6,98
|1.005.174.184
|% 0,87
|
|ZOREN
|5,79
|790.488.515
|% 1,22
|
|ODAS
|12,11
|894.753.032
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,03
|69.503.474
|% -0,96
|
|KATMR
|2,51
|163.202.045
|% 2,45
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0484
|28,0524
|% 0,39
|
|Euro
|29,7458
|29,7547
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,9684
|34,1388
|% 0,24
|
|Frank
|31,2973
|31,4859
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4549
|7,4923
|% 0,38
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|