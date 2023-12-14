***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2023 11:05
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225724
BIST
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13:327.624
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 94,36
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.652
13:3229,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0575
|Açılış
|: 29,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
13:3231,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1982
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,7707
En Düşük
31,4821
13:321.899,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 15,41
|Açılış
|: 1.899,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler13:30
|EDIP
|22,66
|179.693.543
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,36
|719.320.983
|% 9,84
|
|SAFKR
|31,00
|20.637.441
|% 9,00
|
|GRTRK
|46,10
|171.331.916
|% 7,26
|
|VAKKO
|76,40
|51.706.944
|% 6,85
|
|SAMAT
|55,10
|19.876.113
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|115.588.159
|% -9,82
|
|CATES
|69,60
|1.819.615.047
|% -7,51
|
|SKYMD
|11,49
|875.192.523
|% -7,19
|
|TMPOL
|84,90
|5.971.702
|% -6,19
|
|THYAO
|243,00
|2.518.966.826
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,28
|2.272.495.068
|% 4,83
|
|AKBNK
|37,74
|2.214.036.195
|% 2,61
|
|ISCTR
|23,24
|2.142.141.615
|% 4,12
|
|SASA
|41,90
|2.008.086.998
|% -2,60
|
|MOBTL
|5,36
|719.320.983
|% 9,84
|
|YKBNK
|21,28
|2.272.495.068
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,24
|2.142.141.615
|% 4,12
|
|SKYMD
|11,49
|875.192.523
|% -7,19
|
|EKGYO
|7,04
|431.051.090
|% 1,15
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0339
|29,0383
|% 0,21
|
|Euro
|31,7358
|31,7457
|% 0,62
|
|Sterlin
|36,6493
|36,8331
|% 0,48
|
|Frank
|33,2095
|33,4095
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7223
|7,7610
|% 0,28
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,08
|% 0,66
|
|Platin
|947,23
|949,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,53
|1.023,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,87
|75,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,97
|2.035,32
|% 0,66
|