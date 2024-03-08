***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01/03/2024 tarih ve E-12233903-305.04-50590 sayılı izin doğrultusunda QNB Finans Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon'un yıllık yönetim ücreti 08/04/2024 itibarıyla %0.65 olarak değiştirilecektir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256860BIST