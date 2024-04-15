***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2024 10:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271748
BIST
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11:289.774
En Düşük
|Değişim
|: -0,41%
|| -40,07
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.801
11:2832,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0780
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
11:2834,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1412
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
11:282.447,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,98
|Açılış
|: 2.448,11
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler11:25
|LUKSK
|122,10
|36.427.782
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|459.239.946
|% 9,99
|
|PASEU
|71,05
|179.195.448
|% 9,98
|
|ENTRA
|16,10
|135.875.467
|% 9,97
|
|RYSAS
|43,68
|175.270.720
|% 9,97
|
|KENT
|1.249,00
|2.846.471
|% -9,95
|
|KSTUR
|8.070,00
|5.705.490
|% -9,93
|
|EKIZ
|67,35
|713.102
|% -9,23
|
|ORMA
|212,50
|1.454.563
|% -7,57
|
|ERSU
|43,96
|19.195.263
|% -6,86
|
|THYAO
|303,00
|4.996.706.075
|% -2,02
|
|YKBNK
|32,04
|2.361.521.808
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,87
|2.308.326.282
|% 0,23
|
|TUPRS
|187,50
|2.179.964.606
|% -0,48
|
|ASELS
|59,60
|1.878.667.546
|% 1,88
|
|ISCTR
|12,87
|2.308.326.282
|% 0,23
|
|ZOREN
|5,82
|711.680.573
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,85
|816.589.860
|% 0,93
|
|ODAS
|9,69
|703.032.119
|% 4,76
|
|YKBNK
|32,04
|2.361.521.808
|% 1,52
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3922
|32,4014
|% 0,14
|
|Euro
|34,5486
|34,5671
|% 0,40
|
|Sterlin
|40,4697
|40,6725
|% 0,29
|
|Frank
|35,5348
|35,7129
|% 0,23
|
|Riyal
|8,6436
|8,6869
|% 0,03
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,26
|28,29
|% 0,66
|
|Platin
|968,85
|970,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.044,98
|1.048,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,44
|89,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.349,52
|2.349,89
|% 0,66
|