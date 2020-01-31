***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası )TürkçeGerçekleşen Takip Farkı ve HatasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBir Önceki Yıl için Öngörülen Tahmini Takip Hatası0,40Gerçekleşen Takip Farkı-1,12Gerçekleşen Takip Hatası0,12Tahmini Takip Hatası ile Gerçekleşen Takip Hatasının Önemli Ölçüde Farklılaşması Halinde Gerekçeleri2018 yılı içerisindeki takip hatası seyri doğrultusunda takip hatası öngörülmüştür. 2019 yılı içerisinde takip hatası kademeli olarak düşmüştürAçıklamalar2019 Yılı Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816476BIST